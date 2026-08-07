مكافحة المخدرات تقبض على شخصين وتضبط 5 آلاف حبة كبتاغون بعملية أمنية في طرطوس

طرطوس-سانا

نفذت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية عملية أمنية استهدفت شخصين يمتهنان الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها في محافظة طرطوس، بعد متابعة دقيقة لتحركاتهما ورصد نشاطهما.

وأوضحت الإدارة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الجمعة، أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على المدعوين (ا. ب) و(ا. ن)، وضبط 27 كغ من مادة الحشيش المخدرة، و5000 حبة كبتاغون، ومواد مخدرة أخرى، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر كانت بحوزتهما.

ولفتت الإدارة إلى أن المواد المضبوطة صودرت، ونُظّم الضبط اللازم، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تستكمل تحقيقاتها وإجراءاتها القانونية بحق الموقوفين، تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء المختص لينالا جزاءهما العادل.

وكانت إدارة مكافحة المخدرات ألقت في نهاية شهر تموز الماضي القبض على شخصين يمتهنان الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها في محافظة طرطوس، وذلك بعد متابعة دقيقة لتحركاتهما ورصد نشاطهما.

وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات، في ملاحقة تجار ومروّجي المواد المخدرة وضرب وتفكيك الشبكات التي تعمل على الاتجار بها وترويجها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.