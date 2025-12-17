“منظمة قطر الخيرية” تتعهد بتقديم 10 ملايين دولار للصندوق الإسلامي العالمي للاجئين

الدوحة-سانا

تعهدت منظمة قطر الخيرية اليوم بتقديم مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي للصندوق الإسلامي العالمي للاجئين، ما يعزز الدور الحيوي للعمل الخيري في دعم الحلول المستدامة للمجتمعات النازحة.

ونقلت وكالة قنا القطرية عن المنظمة قولها في بيان اليوم: إن منظمة قطر الخيرية تنضم بهذه المساهمة، رسمياً إلى اللجنة التوجيهية للصندوق الإسلامي العالمي للاجئين، التابع للمفوضية والبنك الإسلامي للتنمية، وهي الهيئة الإدارية المسؤولة عن مراجعة واعتماد تخصيصات التمويل الممنوح للمشاريع والبرامج المزمع تنفيذها في الدول الأعضاء بالبنك.

وأشارت المنظمة، إلى أن الإعلان عن هذا التعهد، جرى خلال الجلسة العامة لمراجعة التقدم المحرز في المنتدى العالمي للاجئين 2025، التي عقدت في جنيف، كخطوة تجدد التزام المنظمة ،بدعم المفوضية في تقديم الدعم المالي المبتكر، والمستدام لصالح المجتمعات النازحة.

وفي السياق، قال الرئيس التنفيذي للمنظمة يوسف بن أحمد الكواري: ” إن قطر الخيرية تجدد التزامها بدعم المجتمعات النازحة من خلال التعهّد بمبلغ 10 ملايين دولار لصالح الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين”، متطلعاً للعمل بشكل وثيق، مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والشركاء المعنيين لتعزيز الحلول التمويلية المبتكرة، وضمان أن تسهم الجهود المشتركة في إحداث فرق ملموس في حياة اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

بدورها، نوهت كيلي كليمنتس، نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالشراكة مع قطر الخيرية، بأن هذا التعهد يعكس الأثر الكبير للعمل الخيري من جميع الأديان في مواجهة التحديات الإنسانية، مشيرة إلى أن المنظمة تعد شريكاً استراتيجياً للمفوضية، ولاسيما بعد أن أظهرت حجم الريادة الحقيقية في الاستجابة لحالات الطوارئ وتعزيز الحلول التنموية التي تمكّن المجتمعات الأكثر ضعفاً من بناء قدرتها على الصمود والازدهار.

يذكر أن منظمة قطر الخيرية تأسست عام 1992، وتعمل في مجالات التنمية المستدامة ومحاربة الفقر وإغاثة المنكوبين في حالات الطوارئ.