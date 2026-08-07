الدفاع المدني يخمد حريقاً طال نحو 100 دونم في قرية حضر بريف ‏القنيطرة

القنيطرة-سانا
أخمدت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة القنيطرة اليوم الجمعة، حريقاً طال نحو 100 دونم من المحاصيل والأشجار بقرية حضر في ريف القنيطرة الشمالي، حيث تمت السيطرة عليه ومنع امتداد النيران إلى الأراضي الزراعية المجاورة.
وأوضح المهندس محمد رحال، المكلف تسيير مديرية زراعة القنيطرة، أن الحريق اندلع عقب قيام قوات الأندوف بتفجير عدد من الألغام من مخلفات الحرب، مشيراً إلى أنه تم تشكيل فريق من محافظة القنيطرة يضم عدة جهات، بينها مديرية الزراعة، للكشف على الأضرار الناجمة عن الحريق.
كما اطلع فريق من مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين ومركز الدفاع المدني في محافظة القنيطرة على حجم الأضرار في موقع الحريق، وتابع إجراءات تقييم الخسائر التي لحقت بالمحاصيل والأشجار.وكانت فرق الدفاع المدني أخمدت السبت الماضي حريقاً اندلع في أرض زراعية بقرية العجرف في ريف القنيطرة الشمالي، بعد استجابة سريعة بالتعاون مع مديرية الزراعة، دون وقوع أضرار.