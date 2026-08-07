الدفاع المدني يخمد حريقاً طال نحو 100 دونم في قرية حضر بريف ‏القنيطرة

IMG 20260807 152704 330 الدفاع المدني يخمد حريقاً طال نحو 100 دونم في قرية حضر بريف ‏القنيطرة

القنيطرة-سانا‌‎

IMG 20260807 152712 085 الدفاع المدني يخمد حريقاً طال نحو 100 دونم في قرية حضر بريف ‏القنيطرة

أخمدت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة ‏القنيطرة اليوم الجمعة، حريقاً طال نحو 100 دونم من المحاصيل والأشجار ‏بقرية حضر في ريف القنيطرة الشمالي، حيث تمت السيطرة عليه ومنع ‏امتداد النيران إلى الأراضي الزراعية المجاورة.

وأوضح المهندس محمد رحال، المكلف تسيير مديرية زراعة القنيطرة، أن ‏الحريق اندلع عقب قيام قوات الأندوف بتفجير عدد من الألغام من مخلفات ‏الحرب، مشيراً إلى أنه تم تشكيل فريق من محافظة القنيطرة يضم عدة ‏جهات، بينها مديرية الزراعة، للكشف على الأضرار الناجمة عن الحريق.

كما اطلع فريق من مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين ومركز الدفاع المدني ‏في محافظة القنيطرة  على حجم الأضرار في  موقع الحريق، وتابع ‏إجراءات تقييم الخسائر التي لحقت بالمحاصيل والأشجار.وكانت فرق الدفاع المدني أخمدت السبت الماضي حريقاً اندلع في أرض ‏زراعية بقرية العجرف في ريف القنيطرة الشمالي، بعد استجابة سريعة ‏بالتعاون مع مديرية الزراعة، دون وقوع أضرار.

IMG 20260807 152657 033 الدفاع المدني يخمد حريقاً طال نحو 100 دونم في قرية حضر بريف ‏القنيطرة
IMG 20260807 152658 382 الدفاع المدني يخمد حريقاً طال نحو 100 دونم في قرية حضر بريف ‏القنيطرة
IMG 20260807 152700 457 الدفاع المدني يخمد حريقاً طال نحو 100 دونم في قرية حضر بريف ‏القنيطرة
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