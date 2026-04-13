تداولات سوق دمشق تتجاوز 5.7 ملايين ليرة جديدة في جلسة الإثنين

‏دمشق-سانا

‏تجاوزت تداولات سوق دمشق للأوراق المالية، خلال جلسة اليوم الإثنين، 5.7 ملايين ليرة سورية جديدة، توزعت على 293632 سهماً، من خلال 86 صفقة، وذلك وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عنها.

‏وشهدت الجلسة تراجعاً في سعر سهم بنك البركة سوريا بنسبة 2.55 بالمئة ليغلق عند 17 ليرة سورية، كما انخفض سهم بنك قطر الوطني سوريا بنسبة 1.60 بالمئة ليغلق عند 20 ليرة.

وانخفض سهم بنك سوريا والمهجر بنسبة 0.25 بالمئة ليغلق عند 16 ليرة، بينما انخفض سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي بنسبة 4.98 بالمئة ليغلق عند 11 ليرة جديدة.

‏ولم تشهد أسهم عدد من الشركات أيّ حركة تداول خلال الجلسة، من بينها: بنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك الشام، وبنك سوريا والخليج، والاتحاد التعاوني للتأمين، والشركة السورية الوطنية للتأمين، وشركة MTN سوريا، إضافة إلى شركات أخرى حافظت على أسعار إغلاقها السابقة دون نشاط.

‏يذكر أن سوق دمشق للأوراق المالية كانت قد أغلقت جلسة الخميس الماضي، بقيمة تداول إجمالية تجاوزت 9.5 ملايين ليرة سورية جديدة، وتوزعت على 374622 سهماً، من خلال 107 صفقات.

FB IMG 1776079362050 تداولات سوق دمشق تتجاوز 5.7 ملايين ليرة جديدة في جلسة الإثنين
