قطر تؤكد دعمها لجهود الوساطة لإنهاء الحرب بالطرق السلمية وتشدد على ضمان حرية الملاحة

الدوحة-سانا

أكّد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، دعم بلاده الكامل لجهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية بالطرق السلمية، مشدداً على ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن رئيس مجلس الوزراء القطري بحث خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مسار المفاوضات الجارية وتطوراتها، وما تشهده من حراك دبلوماسي في المرحلة الحالية، حيث أطلعه عراقجي على آخر مستجدات تلك المفاوضات.

ودعا رئيس مجلس الوزراء القطري الأطراف كافة إلى التجاوب مع جهود الوساطة لتهيئة الظروف الملائمة للتقدم في العملية التفاوضية والحد من احتمالات تجدد التصعيد، مؤكداً أن حرية الملاحة مبدأ راسخ لا يقبل المساومة، وأن أي تلويح بإغلاق مضيق هرمز أو استخدامه ورقة ضغط من شأنه تعميق الأزمة، وتعريض المصالح الحيوية لدول المنطقة للخطر.

وحذّر رئيس مجلس الوزراء من التداعيات السلبية لاستمرار الأزمة على إمدادات الطاقة والغذاء عالمياً وعلى استقرار الأسواق وسلاسل الإمداد، مشدداً على ضرورة إعلاء مصلحة المنطقة وشعوبها لدعم مساعي التهدئة وخفض التصعيد.

وكان رئيس مجلس الوزراء القطري، أكد خلال اتصال هاتفي مع عراقجي في السادس والعشرين من الشهر الماضي، ضرورة فتح الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة الدولية، محذراً من مغبّة استخدامها ورقة للضغط أو للمساومة في أعقاب الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.