أردوغان: مشروع قانون”تعزيز التضامن الوطني” خطوة لإنهاء تهديد الإرهاب وترسيخ الاستقرار في ترك

أنقرة-ساناالتضامن

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، عن أمله في أن يسهم مشروع قانون “تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي” في إنهاء تهديد الإرهاب في تركيا بشكل دائم.

ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله: إن” مشروع القانون، الذي أُعدّ هو ثمرة مشاورات شاملة، قُدم إلى البرلمان التركي بتوافق واسع يعكس إرادة الشعب التركي في الوصول إلى حل”.

وأضاف أردوغان: “آمل أن تثمر هذه الخطوة نتائج إيجابية تسهم في تخليص تركيا نهائياً من تهديد الإرهاب، وتعزيز وحدتنا وتضامننا الوطني، وترسيخ أجواء السلام والاستقرار في بلادنا والمنطقة”.

وتوجه أردوغان بالشكر إلى الكتل البرلمانية للأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان، ولا سيما رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، شريكه في “تحالف الشعب”، على مساهماتهم في إعداد مشروع القانون ودعم هذه العملية.

وكانت رئاسة البرلمان التركي تسلمت في وقت سابق اليوم مشروع قانون “تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي” ضمن إطار مسار “تركيا بلا إرهاب”.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آليات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية وتنفيذ الأحكام والإجراءات القانونية المرتبطة بها، بعد تأكد المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي لتنظيم “بي كي كي/كا جي كا” والكيانات المرتبطة به، وتسليم التنظيم جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته.