قاديش يلتقي مع المديرة الجديدة لقطاع الشرق الأوسط في البنك الدولي

دمشق-سانا

استقبل مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش، المديرة الجديدة لقطاع الشرق الأوسط في البنك الدولي السيدة داليا خليفة، لبحث مشاريع البنك الدولي في سوريا، وآفاق تطوير التعاون بما يدعم المؤسسات والقطاعات الخدمية.

كما ناقش الجانبان وفق ما ذكرته وزارة الخارجية عبر معرفاتها، اليوم الخميس، مستقبل التعاون والتنسيق الفني، بما في ذلك إمكانية افتتاح مكتب للبنك الدولي في دمشق لتسهيل التواصل مع الجهات الوطنية، مؤكدين أهمية مواصلة الحوار والعمل المشترك لتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وكان وزير المالية محمد يسر برنية قد أعلن في الثاني من الشهر الجاري، عن محطة جديدة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي في سوريا، متمثلة بإقرار البنك الدولي بنجاح إصلاحات سوريا لعام 2026، وزيادة مخصصات المنح لعام 2027.

وقال الوزير برنية في بيان: “لقد استكمل البنك الدولي مراجعته لإجراءات الأداء والسياسات (PPAs) الخاصة بسوريا للسنة المالية 2026، وذلك في إطار سياسة تمويل التنمية المستدامة التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية (IDA Sustainable Development Finance Policy – SDFP)، مؤكداً التنفيذ المُرضي للإجراءات المتفق عليها في مجالي استدامة الدين العام وإدارة الدين والشفافية”.