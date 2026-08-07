العراق وبريطانيا يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية وأمن الملاحة في مضيق هرمز

بغداد-سانا

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال اتصال هاتفي مساء أمس الخميس مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستيفن دوتي، آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ولا سيما المستجدات المتعلقة بأمن الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وبريطانيا.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن الجانبين ناقشا التداعيات الاقتصادية الناجمة عن التوترات الإقليمية، وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي ومعدلات التضخم وأسعار الطاقة، كما تبادلا وجهات النظر بشأن الجهود والمباحثات الجارية الهادفة إلى وقف العمليات العسكرية وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأضاف البيان، أن الجانبين ناقشا أيضاً آفاق تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

واستعرض حسين الرؤية العراقية إزاء التحديات التي تشهدها المنطقة، محذراً من مخاطر امتداد العمليات العسكرية في مضيق هرمز إلى البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على أمن الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية.

وأكد وزير الخارجية العراقي أن بلاده تواجه تحديات اقتصادية ومالية متفاقمة نتيجة تداعيات الحرب والتوترات الإقليمية، مشدداً على أهمية دعم الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وخفض التصعيد بما يسهم في حماية الاقتصاد العالمي وتعزيز أمن المنطقة.

ويأتي هذا الاتصال في ظل تصاعد التوترات في المنطقة واستمرار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والتجارة العالمية، وسط تحذيرات من تداعيات أي اضطرابات على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.