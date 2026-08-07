ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

photo 2026 08 07 03 23 01 ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

الرياض-سانا

بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال مستجدات الأحداث الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويحقق أمن وحرية الملاحة البحرية.

كما تناول الاتصال العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، وآفاق تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، إلى جانب بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار.

ويأتي الاتصال في ظل تصاعد الحراك الدبلوماسي الإقليمي والدولي لاحتواء التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وتكثيف المشاورات بين الدول الفاعلة بشأن حماية أمن الملاحة البحرية، ولا سيما في الممرات المائية الحيوية، إضافة إلى دعم المساعي السياسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

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