قطر والأردن يؤكدان ضرورة إنهاء التصعيد والعودة إلى المفاوضات

عمان-سانا

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت، ضرورة إنهاء التصعيد في المنطقة، والعودة إلى طاولة المفاوضات، واعتماد الحوار سبيلاً لحل الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان نشرته على منصة “إكس”: إن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي الجهود المبذولة لاستعادة الهدوء الإقليمي، وإنهاء التصعيد، محذرين من تداعياته، ومؤكدين أهمية ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في الخامس عشر من حزيران الماضي، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الثنائية، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وشدد الوزيران على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات، واعتماد الحوار سبيلاً لحل الأزمة، مؤكدين تضامن بلديهما في مواجهة كل ما يهدد أمنهما وأمن دول مجلس التعاون الخليجي.

كما ثمّن الصفدي الجهود المستمرة التي تبذلها دولة قطر لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، واستعادة التهدئة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان آل ثاني بحث أمس الجمعة مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي آخر المستجدات الإقليمية، ولا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة، والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.