الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينياً في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 11 فلسطينياً بينهم امرأة، خلال اقتحامها مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال نفذت حملات مداهمة وتفتيش في عدد من القرى والبلدات، تركزت في محافظتي جنين والقدس المحتلة.

ففي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال تسعة فلسطينيين من قرى وبلدات عدة، كما اقتحمت بلدتي اليامون والسيلة الحارثية غرب المحافظة، ونفذت عمليات استجواب ومداهمة دون الإبلاغ عن اعتقالات إضافية.

وفي جنوب القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينياً من بلدة سلوان، كما اعتقلت امرأة فلسطينية عقب اعتدائها على أفراد عائلتها في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

إلى ذلك، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه الفلسطينيين في منطقة مفرق الجبل وسط البلدة.

وتأتي هذه الاعتقالات في إطار حملات الاقتحام التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، والتي تشهد تصعيداً متواصلاً من الاعتداءات على الفلسطينيين.