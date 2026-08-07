الخارجية تعلن أسماء المقبولين لاستكمال إجراءات مسابقة التعاقد بالسلكين ‏الدبلوماسي والإداري

1 4 1 الخارجية تعلن أسماء المقبولين لاستكمال إجراءات مسابقة التعاقد بالسلكين ‏الدبلوماسي والإداري

دمشق-سانا‏

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الجمعة، أسماء المقبولين لاستكمال ‏إجراءات المسابقة الخاصة بالتعاقد مع عاملين في السلكين الدبلوماسي ‏والإداري.‏

ودعت الوزارة المقبولين إلى استكمال وتسليم الوثائق المطلوبة في مبنى ‏وزارة الخارجية والمغتربين ضمن المدة المحددة لكل مجموعة، موضحة أنه ‏يُعد عدم استكمال أو تسليم الوثائق خلال الفترة المخصصة بمثابة اعتذار عن ‏متابعة إجراءات المسابقة.‏

وبينت أنه للاستفسار التواصل خلال أوقات الدوام الرسمي على الرقم: 00963987759774‏

وللاطلاع على نتائج القبول، من خلال إدخال البيانات المطلوبة عبر الرابط ‏التالي:‏

https://competition.mofaex.gov.sy

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أعلنت في 7 من حزيران الماضي عن ‏مسابقة للتعاقد مع عدد من الكوادر ضمن السلك الدبلوماسي والإداري، بهدف ‏استقطاب الكفاءات الوطنية من داخل البلاد وخارجها، وتعزيز الكفاءة ‏والمهنية وتكافؤ الفرص، وبما يسهم في تطوير الأداء الدبلوماسي والإداري ‏وبناء كوادر مؤهلة قادرة على خدمة الوطن وتمثيله بكفاءة.‏

واستقبلت طلبات التقدم للمسابقة خلال الفترة من 10 – 25 حزيران 2026.‏

photo 2026 08 07 15 29 12 الخارجية تعلن أسماء المقبولين لاستكمال إجراءات مسابقة التعاقد بالسلكين ‏الدبلوماسي والإداري
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