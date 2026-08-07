الخارجية تعلن أسماء المقبولين لاستكمال إجراءات مسابقة التعاقد بالسلكين ‏الدبلوماسي والإداري

دمشق-سانا
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الجمعة، أسماء المقبولين لاستكمال إجراءات المسابقة الخاصة بالتعاقد مع عاملين في السلكين الدبلوماسي والإداري.
ودعت الوزارة المقبولين إلى استكمال وتسليم الوثائق المطلوبة في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين ضمن المدة المحددة لكل مجموعة، موضحة أنه يُعد عدم استكمال أو تسليم الوثائق خلال الفترة المخصصة بمثابة اعتذار عن متابعة إجراءات المسابقة.
وبينت أنه للاستفسار التواصل خلال أوقات الدوام الرسمي على الرقم: 00963987759774
وللاطلاع على نتائج القبول، من خلال إدخال البيانات المطلوبة عبر الرابط التالي:
https://competition.mofaex.gov.sy
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أعلنت في 7 من حزيران الماضي عن مسابقة للتعاقد مع عدد من الكوادر ضمن السلك الدبلوماسي والإداري، بهدف استقطاب الكفاءات الوطنية من داخل البلاد وخارجها، وتعزيز الكفاءة والمهنية وتكافؤ الفرص، وبما يسهم في تطوير الأداء الدبلوماسي والإداري وبناء كوادر مؤهلة قادرة على خدمة الوطن وتمثيله بكفاءة.
واستقبلت طلبات التقدم للمسابقة خلال الفترة من 10 – 25 حزيران 2026.