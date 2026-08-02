ترامب يعلن إلغاء هجوم كان مقرراً على إيران ويربطه بالتوصل إلى اتفاق سريع

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إلغاء هجوم عسكري كان مقرراً على إيران خلال الاسبوع الجاري، مشيراً إلى أن القرار جاء استجابة لطلبات من طهران وعدد من دول منطقة الشرق الأوسط، ومشروطاً بالتوصل سريعاً إلى اتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”: “إن الولايات المتحدة كانت على أهبة الاستعداد لمواجهة إيران بأعلى مستويات القوة العسكرية التي لم نشهدها من الحرب العالمية الثانية”، مشيراً إلى أنه تلقى طلباً من إيران ودول أخرى في المنطقة لتأجيل أي عمل عسكري، في إطار مساعٍ للتوصل إلى اتفاق يشمل الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز، وإنهاء التهديد النووي الإيراني.

وأضاف ترامب: إنه “بناءً على هذا الطلب، وافقتُ، من أجل مصلحة العالم في المستقبل، وكذلك من أجل بقاء إيران مزدهرة وناجحة، على إلغاء الهجوم، شريطة التوصل إلى اتفاق سريع”، مؤكداً أن إسرائيل تشاركه هذا الالتزام، وداعياً إلى البدء بالعمل لإنجاز الاتفاق.

ويأتي إعلان ترامب بعد يوم من تأكيد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي لا يزال متمسكاً بإعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي مع إيران، مع تأكيده في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة ستواصل الرد على أي هجمات إيرانية، وذلك بالتزامن مع ما كشفته مصادر لشبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية عن إعداد الولايات المتحدة وإسرائيل خططاً لتنفيذ ضربات تستهدف منشآت مرتبطة بالبنية التحتية للطاقة في إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع.