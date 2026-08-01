هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية تحذر من موجة حر قياسية

photo 2026 08 01 17 00 31 هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية تحذر من موجة حر قياسية

واشنطن-سانا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية اليوم السبت من موجة حر شديدة وغير مسبوقة، متوقعة أن تسجل درجات الحرارة مستويات قياسية تتجاوز في بعض المناطق عتبة الـ 46 درجة مئوية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها على موقعها الرسمي، أن “موجة الحر المتطرفة تشكل مخاطر صحية على ملايين السكان”، ولا سيما في الولايات الجنوبية والغربية مثل أريزونا وكاليفورنيا.

وأشارت الهيئة إلى أن التغيرات المناخية المتسارعة ساهمت في تكثيف الظواهر الجوية الحادة، داعية المواطنين إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وشرب كميات كافية من المياه.

بالتوازي مع ذلك، أصدرت الهيئة “تحذيراً باللون الأحمر” في بعض الولايات الشمالية والغربية، نبهت فيه من هبوب رياح قوية وجافة تزيد من مخاطر الانتشار السريع لحرائق الغابات.

وتشهد مناطق واسعة من العالم موجات حر شديدة ودرجات حرارة مرتفعة، في ظل استمرار تأثير التغير المناخي، بالتزامن مع اندلاع حرائق غابات في عدد من دول جنوب أوروبا، وضغوط على شبكات الطاقة، بينما تواصل منظمة الصحة العالمية التحذير من المخاطر الصحية المرتبطة بالإجهاد الحراري، ولا سيما على الفئات الأكثر عرضة للخطر.

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