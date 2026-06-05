وسط انقسامات بين الجمهوريين.. النواب الأمريكي يقرّ مساعدات لأوكرانيا ‏وعقوبات على روسيا

واشنطن-سانا‏

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لتقديم مساعدات لأوكرانيا ‏وفرض عقوبات جديدة على روسيا، في خطوة عكست انقسامات واضحة ‏داخل الحزب الجمهوري.‏

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وذكرت رويترز اليوم الجمعة أن 226 نائباً في المجلس صوتوا لصالح ‏المشروع مقابل 195، بينما انضم عدد من الجمهوريين إلى الديمقراطيين ‏لإجبار المجلس على طرحه للتصويت بعد أشهر من التعطيل.‏

تشريع بانتظار الحسم

وشهد يوم أمس الخميس انضمام 18 نائباً جمهورياً وعضو مستقل واحد عادة ‏ما يصوّت معهم إلى الديمقراطيين لتمرير القانون، في مؤشر جديد على ‏تراجع الإجماع داخل الحزب حول دعم سياسات الإدارة الأمريكية.‏

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ورغم تمريره في مجلس النواب، يبقى مستقبل مشروع قانون دعم أوكرانيا ‏غير واضح، إذ يتطلب موافقة مجلس الشيوخ الذي لم يسمح قادته ‏الجمهوريون حتى الآن بالتصويت على تشريع العقوبات الواسع المدعوم من ‏الحزبين، مفضلين انتظار توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.‏

بنود التشريع الجديد

وينص مشروع القانون الذي تم تقديمه في نيسان من العام الماضي، على ‏إنشاء صندوق لإعادة إعمار أوكرانيا، ويجدد تفويض الرئيس الأمريكي بنقل ‏المعدات الدفاعية على سبيل الإعارة أو التأجير إلى أوكرانيا ودول شرق ‏أوروبا.‏

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كما يمدد مشروع القانون حتى نهاية عام 2027 تفويض وزارة الحرب ‏الأمريكية “البنتاغون” لتقديم المساعدات لكييف في مجالي الأمن ‏والاستخبارات، ويلزم وزارة الخارجية باتخاذ تدابير لتعزيز قدرات القوات ‏المسلحة وأجهزة حرس الحدود في دول البلطيق.‏

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وتتزامن هذه التحركات مع محاولات دبلوماسية جديدة، أبرزها المبادرات ‏التي طرحها ترامب وإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس ‏أن هذه المبادرات يمكن أن تشكل أساساً صالحاً للتوصل إلى اتفاق ينهي ‏الحرب الروسية الأوكرانية.‏