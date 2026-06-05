وسط انقسامات بين الجمهوريين.. النواب الأمريكي يقرّ مساعدات لأوكرانيا ‏وعقوبات على روسيا

واشنطن-سانا
أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لتقديم مساعدات لأوكرانيا وفرض عقوبات جديدة على روسيا، في خطوة عكست انقسامات واضحة داخل الحزب الجمهوري.
وذكرت رويترز اليوم الجمعة أن 226 نائباً في المجلس صوتوا لصالح المشروع مقابل 195، بينما انضم عدد من الجمهوريين إلى الديمقراطيين لإجبار المجلس على طرحه للتصويت بعد أشهر من التعطيل.
تشريع بانتظار الحسم
وشهد يوم أمس الخميس انضمام 18 نائباً جمهورياً وعضو مستقل واحد عادة ما يصوّت معهم إلى الديمقراطيين لتمرير القانون، في مؤشر جديد على تراجع الإجماع داخل الحزب حول دعم سياسات الإدارة الأمريكية.
ورغم تمريره في مجلس النواب، يبقى مستقبل مشروع قانون دعم أوكرانيا غير واضح، إذ يتطلب موافقة مجلس الشيوخ الذي لم يسمح قادته الجمهوريون حتى الآن بالتصويت على تشريع العقوبات الواسع المدعوم من الحزبين، مفضلين انتظار توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
بنود التشريع الجديد
وينص مشروع القانون الذي تم تقديمه في نيسان من العام الماضي، على إنشاء صندوق لإعادة إعمار أوكرانيا، ويجدد تفويض الرئيس الأمريكي بنقل المعدات الدفاعية على سبيل الإعارة أو التأجير إلى أوكرانيا ودول شرق أوروبا.
كما يمدد مشروع القانون حتى نهاية عام 2027 تفويض وزارة الحرب الأمريكية “البنتاغون” لتقديم المساعدات لكييف في مجالي الأمن والاستخبارات، ويلزم وزارة الخارجية باتخاذ تدابير لتعزيز قدرات القوات المسلحة وأجهزة حرس الحدود في دول البلطيق.
وتتزامن هذه التحركات مع محاولات دبلوماسية جديدة، أبرزها المبادرات التي طرحها ترامب وإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس أن هذه المبادرات يمكن أن تشكل أساساً صالحاً للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الروسية الأوكرانية.