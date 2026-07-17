الجيش الأمريكي يعلن إتمام أحدث موجة من الهجمات على إيران

واشنطن-سانا



أعلن الجيش الأمريكي اليوم الجمعة إتمام أحدث موجة من الهجمات على إيران، والتي نُفذت بتوجيهات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتكون الليلة السادسة على التوالي التي تشهد غارات أمريكية على الأراضي الإيرانية.



وقالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” في بيان: “إن القوات الأمريكية استخدمت مقاتلات وطائرات مسيّرة وسفناً حربية لإطلاق ذخائر دقيقة استهدفت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية، بما في ذلك مواقع المراقبة والدفاع الجوي الساحلية، والبنية التحتية اللوجستية العسكرية، والقدرات البحرية”.



وكان الجيش الأمريكي أعلن أمس الخميس، شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة الخامسة على التوالي، رداً على الهجمات الإيرانية على الملاحة البحرية في مضيق هرمز.