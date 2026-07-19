احتجاجات في 42 ولاية أمريكية رفضاً للتوسع في مراكز بيانات ‏الذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا‏

شهدت عشرات الولايات الأمريكية موجة احتجاجات شعبية واسعة ‏رفضاً للتوسع السريع في إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ‏حيث نُظمت فعاليات احتجاجية في 42 ولاية، في أول تحرك منسق ‏يعكس تصاعد المخاوف من التداعيات البيئية والاقتصادية ‏والاجتماعية لهذه المشروعات‎.‎

وذكرت وكالة رويترز اليوم الأحد أن الاحتجاجات جرت بدعوة ‏من مجموعة “هيومانز فيرست”، التي تتهم شركات التكنولوجيا ‏بالمضي في تنفيذ مشروعات مراكز البيانات دون قدر كافٍ من ‏الشفافية أو المساءلة، معتبرة أن هذا التوسع يشكل تهديداً للموارد ‏الطبيعية والمجتمعات المحلية، ويمثل “انتهاكاً غير مقبول ‏للحريات”، وفقاً للمنظمين.

وتزايدت خلال الأشهر الماضية اعتراضات السكان في عدد من ‏البلدات والمناطق الأمريكية على إقامة مراكز البيانات، في ظل ‏مخاوف من ارتفاع استهلاك الكهرباء والمياه وزيادة التلوث، فضلاً ‏عن منح بعض المشروعات الموافقات اللازمة رغم اعتراضات ‏الأهالي، وفي بعض الحالات بعد توقيع مسؤولين محليين اتفاقيات ‏عدم إفصاح مع المطورين‎.‎

ومع اتساع رقعة الاحتجاجات، بدأ مسؤولون وسياسيون أمريكيون ‏على المستويين المحلي والاتحادي بالتعامل مع تنامي الغضب ‏الشعبي، وسط مطالب بفرض رقابة أكبر على مشروعات البنية ‏التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وضمان حماية البيئة وحقوق ‏المجتمعات المحلية‎.‎

وكان استطلاع أجرته وكالة رويترز في حزيران الماضي، أظهر ‏أن نحو ثلث الأمريكيين فقط يؤيدون وتيرة بناء مراكز البيانات في ‏الولايات المتحدة، فيما أعرب 14 بالمئة من المشاركين عن ‏استعدادهم لقبول إنشاء مراكز بيانات في مناطقهم لخدمة شركات ‏التكنولوجيا الكبرى، مثل ميتا وألفابت وأمازون ومايكروسوفت ‏وإكس إيه آي‎.‎