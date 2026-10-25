اليونيفيل تجدد التزامها بتحقيق السلام والاستقرار في جنوب لبنان

بيروت-سانا‏

جدّدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” التزامها بتحقيق السلام والاستقرار في ‏جنوب لبنان، مؤكدة أهمية الحوار والتعاون والعمل المشترك في دعم الأمن ومساعدة ‏المجتمعات المحلية على التعافي من آثار الأعمال العدائية.‏

وأوضحت اليونيفيل، في بيان نشرته على موقعها الرسمي السبت، بمناسبة يوم الأمم المتحدة، ‏أن أفرادها من العسكريين والمدنيين، المنتمين إلى دول مختلفة حول العالم، يواصلون العمل ‏على دعم تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، والحفاظ على الاستقرار، والمساهمة في ‏تهيئة الظروف التي تساعد السكان على العودة إلى حياتهم الطبيعية.‏

وقال رئيس البعثة وقائدها العام، اللواء ديوداتو أبانيارا، في رسالة وجّهها بهذه المناسبة: “إن ‏السلام في جنوب لبنان ليس أمراً مضموناً، بل يتطلب الثقة والعزيمة والاستعداد للعمل معاً”، ‏مشدداً على تجديد التزام البعثة بالسلام والتعاون وخدمة المجتمعات التي تعمل من أجلها.‏

وأكد أبانيارا، أن اليونيفيل ستواصل العمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني والمجتمعات المحلية ‏حتى اليوم الأخير من عملياتها، مشيداً بتفاني حفظة السلام في أداء مهامهم لدعم السلام ‏والأمن في جنوب لبنان.‏

وتكتسب احتفالات هذا العام أهمية خاصة، كونها المرة الأخيرة التي تحيي فيها اليونيفيل يوم ‏الأمم المتحدة قبل انتهاء ولاية البعثة في نهاية عام 2026، فيما تواصل تركيز جهودها على دعم ‏الاستقرار خلال المرحلة الأخيرة من وجودها في المنطقة.‏

ويُحتفل بيوم الأمم المتحدة في 24 تشرين الأول من كل عام، إحياءً لذكرى دخول ميثاق المنظمة ‏حيز التنفيذ عام 1945، وتأتي المناسبة هذا العام في ظل استمرار جهود المجتمعات المحلية في ‏جنوب لبنان للتعافي من آثار الأعمال العدائية وإعادة بناء حياتها.‏