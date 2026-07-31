ناقلتا نفط تغادران مضيق هرمز مع استمرار ضعف الحركة

سنغافورة-سانا
أظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة “كبلر” أن ناقلتي نفط تحملان شحنات جرى تحميلها من الخليج العربي، غادرتا مضيق هرمز اليوم الجمعة، في وقت ظلت فيه حركة الملاحة عبر الممر المائي محدودة.
وأوضحت البيانات بحسب وكالة رويترز، أن السفينة “سبين بي” تحمل شحنة من النفط الخام جرى تحميلها من ميناء رأس تنورة السعودي في 12 تموز، وهي راسية حالياً قبالة الفجيرة في الإمارات.
وفي الوقت نفسه، تتجه السفينة “نوبل”، التي حملت خام البصرة العراقي في 25 تموز، إلى الصين.
وأشارت البيانات إلى أن كلاً من الناقلتين يحمل نحو مليوني برميل من النفط الخام، وكانتا ضمن أربع سفن شحن للسلع الأولية عبرت المضيق حتى اليوم الجمعة، وغادرت السفن الأربع جميعها الممر المائي.
وكانت بيانات شركة “كبلر” المتخصصة في تتبع حركة الشحن البحري، أظهرت في وقت سابق اليوم، أن 25 سفينة محملة بسلع أولية عبرت مضيق باب المندب أمس الخميس، في حين بقيت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز محدودة، إذ لم تعبره سوى ناقلتين فارغتين.