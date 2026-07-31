ناقلتا نفط تغادران مضيق هرمز مع استمرار ضعف الحركة

سنغافورة-سانا‏

أظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة “كبلر” أن ناقلتي نفط تحملان ‏شحنات جرى تحميلها من الخليج العربي، غادرتا مضيق هرمز اليوم الجمعة، ‏في وقت ظلت فيه حركة الملاحة عبر الممر المائي محدودة.‏

وأوضحت البيانات بحسب وكالة رويترز، أن السفينة “سبين بي” تحمل شحنة ‏من النفط الخام جرى تحميلها من ميناء رأس تنورة السعودي في 12 تموز، ‏وهي راسية حالياً قبالة الفجيرة في الإمارات.

وفي الوقت نفسه، تتجه السفينة “نوبل”، التي حملت خام البصرة العراقي في ‌‏25 تموز، إلى الصين.‏

وأشارت البيانات إلى أن كلاً من الناقلتين يحمل نحو مليوني برميل من النفط ‏الخام، وكانتا ضمن أربع سفن شحن للسلع الأولية عبرت المضيق حتى اليوم ‏الجمعة، وغادرت السفن الأربع جميعها الممر المائي.‏

وكانت بيانات شركة “كبلر” المتخصصة في تتبع حركة الشحن البحري، ‏أظهرت في وقت سابق اليوم، أن 25 سفينة محملة بسلع أولية عبرت مضيق ‏باب المندب أمس الخميس، في حين بقيت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز ‏محدودة، إذ لم تعبره سوى ناقلتين فارغتين.