الأمم المتحدة تعتزم إرسال بعثة تحقيق مستقلة إلى لبنان

جنيف-سانا



أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الأربعاء، أنه سيرسل بعثة إلى لبنان للتحقق من انتهاكات حقوق الإنسان، منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية في الـ 2 من آذار الماضي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن تورك قوله للصحفيين: “لقد اتفقت مع حكومة لبنان على إرسال بعثة تقييم مستقلة وحيادية في البلاد”، مضيفاً: سأعمل قريباً على نشر فريق لجمع المعلومات والأدلة حول الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقوانين ذات الصلة التي ارتكبتها إسرائيل وميليشيا حزب الله منذ الثاني من آذار الماضي.

‏وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا الغارات ‌‏الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 3666 قتيلاً و11321 جريحاً.‏

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يشار إلى أنه رغم وقف إطلاق النار المعلن منذ الـ 17 من نيسان الماضي، يستمر القصف الإسرائيلي يومياً على مواقع في لبنان، ‌‏ما يسفر عن قتلى وجرحى، كما تواصل قوات الاحتلال توجيه الإنذارات لعشرات القرى في جنوب لبنان بإخلائها من السكان، وتفجير وهدم المنازل.