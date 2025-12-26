14 إصابة في هجوم بسكين ومادة مجهولة في اليابان

طوكيو-سانا

أصيب 14 شخصاً إثر هجوم بسكين ومادة سائلة مجهولة في مصنع بمنطقة شيزوكا وسط اليابان اليوم.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن “توموهارو سوجياما “رئيس قسم الدفاع المدني في شيزوكا قوله: إنّ “الهجوم وقع في مصنع للمطاط، حيث استخدم المهاجم سائلاً رذاذياً مجهول الماهية وسكيناً كانت بحوزته”.

وأوقفت الشرطة اليابانية شخصاً يشتبه بعلاقته بالهجوم، في حين لم تصدر أي تصريحات حول الدافع وراء الجريمة.

وتُعرف اليابان بانخفاض معدل جرائم القتل فيها، بفضل قوانين صارمة على حيازة الأسلحة، ومع ذلك، تشهد بين الحين والآخر بعض الحوادث المشابهة.