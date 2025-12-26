14 إصابة في هجوم بسكين ومادة مجهولة في اليابان

694e6c3c4c59b707bf61d7c7 14 إصابة في هجوم بسكين ومادة مجهولة في اليابان
AFP

طوكيو-سانا

أصيب 14 شخصاً إثر هجوم بسكين ومادة سائلة مجهولة في مصنع بمنطقة شيزوكا وسط اليابان اليوم.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن “توموهارو سوجياما “رئيس قسم الدفاع المدني في شيزوكا قوله: إنّ “الهجوم وقع في مصنع للمطاط، حيث استخدم المهاجم سائلاً رذاذياً مجهول الماهية وسكيناً كانت بحوزته”.

وأوقفت الشرطة اليابانية شخصاً يشتبه بعلاقته بالهجوم، في حين لم تصدر أي تصريحات حول الدافع وراء الجريمة.

وتُعرف اليابان بانخفاض معدل جرائم القتل فيها، بفضل قوانين صارمة على حيازة الأسلحة، ومع ذلك، تشهد بين الحين والآخر بعض الحوادث المشابهة.

إصابة فلسطيني واعتقال 12 جراء اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية
ارتقاء 7 فلسطينيين جراء خرق الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
مجلس التعاون الخليجي يرحب بقرار الجمعية العامة تجديد عمل الأونروا لثلاث سنوات
قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً في الضفة الغربية
الخارجية التركية: اقتحام إسرائيل لمقر الأونروا تحدٍ جديد للقانون الدولي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك