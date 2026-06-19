انتعاشٌ في حركة عبور السفن في مضيق هرمز بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني

واشنطن-سانا



سجلت حركة عبور السفن عبر مضيق هرمز اليوم الجمعة، أعلى مستوياتها منذ منتصف نيسان الماضي، في أول انعكاس ملموس للاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران، وأعاد فتح الممر المائي الحيوي أمام حركة التجارة الدولية.

وذكرت “فرانس برس” أن بيانات مجموعة تتبع حركة الملاحة البحرية الدولية ” AXSMarine ” أظهرت أن 25 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز، مسجلة بذلك أعلى حركة عبور يومية منذ الـ 18 من نيسان الماضي عندما أعادت طهران فتحه لفترة وجيزة قبل أن تعود التوترات الجيوسياسية مجدداً بينها وبين واشنطن.



ويأتي هذا الارتفاع بعد أيام من توقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام السفن التجارية ورفع القيود المفروضة على الملاحة البحرية، ضمن ترتيبات تهدف إلى خفض التوترات وإعادة تدفق التجارة والطاقة عبر المنطقة.