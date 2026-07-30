الجامعة العربية تدين استهداف سفينتين في ميناء دمياط وتحذر من محاولات توسيع الصراع

القاهرة-سانا



أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي اليوم الخميس الاستهداف الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط المصري، محذراً من محاولات توسيع رقعة الصراع في المنطقة.



وأكد فهمي في منشور على منصة “إكس” أن هذا الاستهداف يمثل “عدواناً مرفوضاً ومداناً على المقدرات المصرية”، محذراً من مغبة ما قد تقدم عليه بعض الأطراف من “محاولات يائسة وجبانة لتوسيع رقعة الصراع الإقليمي والدخول في مغامرات غير محسوبة”.



وأوضح فهمي أن دور مصر كان واضحاً منذ بداية الحرب المتواصلة بين الولايات المتحدة وإيران منذ شباط الماضي، من خلال العمل الجاد والمتواصل لإيجاد مخرج للأزمة والسعي لدى الأطراف لخفض التصعيد على أساس ينهي الاعتداءات ويحفظ للدول العربية أمنها وسيادتها ويضمن الأمن والاستقرار للجميع.

وكان مجلس الوزراء المصري أعلن في وقت سابق اليوم أن الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط على البحر المتوسط أمس كان نتيجة طائرة مسيّرة.

وكانت شركة أمبري للأمن البحري قالت إن “ناقلة غاز مملوكة لشركة أمريكية أصيبت في ميناء دمياط المصري”، بينما أعلنت شركة إنشكيب لخدمات الموانئ اندلاع حريق في ناقلتي غاز داخل الميناء.