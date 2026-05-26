واشنطن ويريفان تتعهدان بالعمل على مشروع ممر تجاري يربط أذربيجان بأرمينيا

يريفان-سانا

تعهدت الولايات المتحدة وأرمينيا اليوم الثلاثاء بمواصلة العمل المشترك في مشروع ممر إستراتيجي يربط أجزاء من أذربيجان عبر الأراضي الأرمينية.



وذكرت وكالة فرانس برس أن التعهد جاء خلال لقاء عقد بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الأرميني أرارات ميرزويان في العاصمة يريفان، حيث اعتبر روبيو أن الاتفاق يمثل “أكبر تقدم تم إحرازه لترجمة هذا الطريق التاريخي على أرض الواقع، بهدف تعزيز السلام وزيادة الازدهار في أرمينيا والمنطقة برمتها”، دون الكشف عن تفاصيل الالتزامات المتبادلة.



وأضاف الوزير الأمريكي: نضع الأسس لالتزام اقتصادي مشترك نسعى من خلاله لتعزيز الروابط بين الأمم، مشيراً إلى أن بلاده تعمل في إطار احترام سيادة الدولة الأرمينية.



ويهدف المشروع الذي يحمل اسم “طريق ترامب للسلام والازدهار الدوليين” إلى إنشاء ممر للطرق والسكك الحديدية لربط أذربيجان بجيب “ناخجيفان” الذي تفصله أراضي أرمينيا عن البر الرئيسي، فضلاً عن دمج المنطقة في طريق تجاري أوسع يمتد من الشرق إلى الغرب ليربط آسيا الوسطى وحوض بحر قزوين بأوروبا.



يُذكر أن أرمينيا وأذربيجان كانتا قد وقعتا في آب من عام 2025 إعلاناً مشتركاً عقب قمة ثلاثية في البيت الأبيض، وُصف بأنه “خريطة طريق” لإرساء السلام بين البلدين الجارين.