باكستان تدين الهجمات على السعودية وتدعو للتهدئة في المنطقة

إسلام أباد-سانا

أدانت باكستان الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة، مؤكدة أنها تمثل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة واستقرارها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في بيان نقلته وكالة الأنباء الباكستانية اليوم الثلاثاء: إن بلاده تجدد تضامنها مع السعودية ودعمها لسيادتها وسلامة أراضيها، مشدداً على استمرار إسلام أباد في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم في المنطقة.

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت أمس الإثنين اعتراض وتدمير مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية، وحاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض.

يشار إلى أن باكستان وقطر قدمتا مقترحاً مشتركاً إلى الولايات المتحدة وإيران، يهدف إلى خفض التصعيد واستئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب بين الجانبين، وفق ما أفادت مصادر حكومية باكستانية في 21 تموز الجاري لوكالة الأناضول.