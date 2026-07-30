الاتحاد الأوروبي يدين الضربات الروسية على أوكرانيا

بروكسل-سانا

أدان رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اليوم الخميس، الضربات الروسية التي استهدفت أوكرانيا خلال الليلة الماضية.

وقال كوستا في بيان عبر منصة “إكس”: خلال الهجوم، تم انتهاك المجال الجوي البولندي أيضاً، مما يؤكد مرة أخرى أن عدوان روسيا يشكل تهديداً لأمن أوروبا ككل”.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يتابع التطورات عن كثب، ويتضامن بشكل كامل مع السلطات الأوكرانية والبولندية التي تعمل بلا كلل لحماية ودفاع مواطنيها.

وأشار إلى أن الاتحاد يعمل على تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني، بما في ذلك القدرات المضادة للصواريخ والطائرات بدون طيار.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن في وقت سابق اليوم مقتل ثمانية أشخاص وإصابة العشرات، جراء هجوم روسي واسع استهدف مناطق عدة في أوكرانيا الليلة الماضية.