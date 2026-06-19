الدولار يحافظ على استقراره ويدفع الين إلى أدنى مستوياته



عواصم-سانا



حافظ الدولار الأمريكي اليوم الجمعة على استقراره أمام سلة العملات الرئيسية، مستفيداً من حالة الضبابية السياسية والاقتصادية الدولية، ما أبقى الين الياباني تحت ضغوط شديدة وقريباً من أدنى مستوى له منذ نحو عامين.



وذكرت رويترز أن العملة الأمريكية واصلت صعودها لتسجل 161.8 يناً، مقتربة من مستويات قياسية لم تشهدها الأسواق منذ عام 2024، وسط ترقب واسع من المتداولين لاحتمال تدخل السلطات اليابانية المباشر في الأسواق لدعم عملتها الوطنية التي تواجه ضغوطاً ناجمة عن الفوارق الشاسعة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان.



وكان الدولار حقق مكاسب حادة هذا الأسبوع بارتفاعه بنسبة 1 بالمئة مقابل العملات الرئيسية، مسجلاً أعلى مستوى له في 13 شهراً، وذلك في أعقاب التوقعات الصادرة عن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والتي ألمحت إلى إمكانية رفع إضافي لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام الجاري.



وفي الأسواق الأوروبية، شهدت العملات الأجنبية تقلبات ملحوظة، حيث تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1.1418 دولار قبل أن يعوض بعض خسائره الطفيفة، كما هبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهرين مسجلاً 1.3164 دولار قبل أن يستقر نسبياً.



وفي سياق متصل، تراجع الفرنك السويسري أمام العملة الأوروبية الموحدة والدولار الأمريكي، حيث قفز الأخضر إلى 0.8091 فرنك، وهو أعلى مستوى له منذ تشرين الثاني 2025، وذلك عقب قرار البنك المركزي السويسري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وتأكيده الاستعداد للتدخل في سوق الصرف الأجنبي.



يشار إلى أن أسعار الفائدة اليابانية، التي تظل أقل بكثير من نظيراتها في أماكن أخرى، تشكل ضغطاً على الين حتى بعد أن رفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عاماً.