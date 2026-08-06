تحرير أكثر من 300 رهينة في نيجيريا

أبوجا-سانا

أعلنت الحكومة النيجيرية تحرير أكثر من 300 رهينة، من بينهم 163 شخصاً خُطفوا من قرية واحدة تقع غرب البلاد في شباط الماضي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية بايو أونانوغا قوله للصحفيين: تم بنجاح إنقاذ 308 مواطنين خُطفوا في هجمات متفرقة في ولايتَي النيجر وكوارا، موضحاً أنّ 163 شخصاً من المحرَّرين هم من قرية وورو في كوارا ، بينما أُطلق سراح 145 آخرين من ولاية النيجر.

وأوضح أن الرهائن حُرروا من موقع داخل غابة متنزه بحيرة كاينجي الوطني، في عملية شاركت فيها قوات الجيش والشرطة وأجهزة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، وذلك في أكبر عملية إنقاذ تُنفذ في يوم واحد.

وتأتي العملية في ظل تصاعد أزمة الخطف مقابل فدية في نيجيريا حيث تنشط جماعات مسلحة في مناطق شمال البلاد ووسطها، مستغلة ضعف الوجود الأمني.

وكانت نيجيريا شهدت خلال نهاية الأسبوع خطف حوالي 52 شخصاً في ولاية زامفارا في شمال غرب البلاد.