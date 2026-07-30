الولايات المتحدة تستأنف ضرباتها الجوية ضد مواقع داخل إيران

6a6a91f94236045d2257ec5b الولايات المتحدة تستأنف ضرباتها الجوية ضد مواقع داخل إيران

واشنطن -سانا‏

بدأت القوات الأمريكية شن ضربات جوية جديدة على مواقع داخل الأراضي الإيرانية، في ظل تصاعد المواجهة العسكرية ‏بين واشنطن وطهران.‏

ونقل موقع “أكسيوس” الأمريكي، اليوم الخميس، عن مسؤول في واشنطن قوله: إن القوات الأمريكية بدأت تنفيذ هجمات ‏جوية داخل إيران، موضحاً أنها الأولى منذ قرار الرئيس دونالد ترامب تعليق الضربات يوم الجمعة الماضي، لإتاحة فرصة ‏جديدة للمساعي الدبلوماسية.‏

وكان ترامب توعد، قبيل بدء الهجمات، بالرد بقوة على إيران عقب إطلاقها يوم أمس صواريخ باليستية باتجاه قاعدة ‏عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اعتراض الصواريخ جميعها.‏

ووفقاً للموقع، جاءت الضربات بعد توقف العمليات الأمريكية داخل إيران مدة خمسة أيام، في حين أدى الهجوم الصاروخي ‏الإيراني الأخير إلى تعثر الجهود الرامية إلى استئناف المحادثات بين الجانبين.‏

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت، في الثالث والعشرين من تموز الجاري، اختتام الليلة الثالثة عشرة من الضربات ‏المتتالية ضد أهداف عسكرية إيرانية، قبل تعليق العمليات مؤقتاً لإفساح المجال أمام التحركات الدبلوماسية.‏

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