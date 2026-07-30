الولايات المتحدة تستأنف ضرباتها الجوية ضد مواقع داخل إيران

واشنطن -سانا
بدأت القوات الأمريكية شن ضربات جوية جديدة على مواقع داخل الأراضي الإيرانية، في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران.
ونقل موقع “أكسيوس” الأمريكي، اليوم الخميس، عن مسؤول في واشنطن قوله: إن القوات الأمريكية بدأت تنفيذ هجمات جوية داخل إيران، موضحاً أنها الأولى منذ قرار الرئيس دونالد ترامب تعليق الضربات يوم الجمعة الماضي، لإتاحة فرصة جديدة للمساعي الدبلوماسية.
وكان ترامب توعد، قبيل بدء الهجمات، بالرد بقوة على إيران عقب إطلاقها يوم أمس صواريخ باليستية باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اعتراض الصواريخ جميعها.
ووفقاً للموقع، جاءت الضربات بعد توقف العمليات الأمريكية داخل إيران مدة خمسة أيام، في حين أدى الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير إلى تعثر الجهود الرامية إلى استئناف المحادثات بين الجانبين.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت، في الثالث والعشرين من تموز الجاري، اختتام الليلة الثالثة عشرة من الضربات المتتالية ضد أهداف عسكرية إيرانية، قبل تعليق العمليات مؤقتاً لإفساح المجال أمام التحركات الدبلوماسية.