الكويت تعلن إسقاط 8 طائرات مسيرة

الكويت-سانا

أعلن الحرس الوطني الكويتي اليوم الأربعاء عن إسقاط ثماني طائرات مسيّرة في أجواء البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني العميد جدعان فاضل جدعان في بيان نشره على منصة إكس: “تم إسقاط 8 طائرات (درون) في مواقع المسؤولية التي تتولى قوة الواجب تأمينها، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة”.

ودعا جدعان إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة من الجهات المختصة، مؤكداً أن قوات الحرس الوطني وبالتعاون مع الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام، على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

وشهدت دول عدة في الخليج العربي في وقت سابق اليوم اعتداءات إيرانية، حيث أعلنت قطر والسعودية التصدي لهجمات بالصواريخ والمسيرات.