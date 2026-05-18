سنتكوم: تغيير مسار 84 سفينة وتعطيل 4 ضمن الحصار المفروض على إيران

69f4ea1342360407ea053594 سنتكوم: تغيير مسار 84 سفينة وتعطيل 4 ضمن الحصار المفروض على إيران

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، اليوم الإثنين، أنها وجهت 84 سفينة بالعودة، أو تغيير مسارها منذ بدء الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية.

وأوضحت سنتكوم في تدوينة على منصة إكس أن “قوات القيادة المركزية الأمريكية قامت بتحويل مسار 84 سفينة تجارية، وتعطيل 4 سفن أخرى”، لضمان الالتزام بإجراءات الحصار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الـ 13 من نيسان الماضي فرض حصار على ‏السفن القادمة والمتجهة إلى الموانئ الإيرانية، وذلك ضمن تصعيد الضغوط على طهران، وأكد مسؤولون أمريكيون أن هذا الحصار نجح في خنق ‏طهران ودفعها للتفاوض.

الصحة اللبنانية: 1530 قتيلاً و4812 جريحاً حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية منذ الـ2 من آذار
زلزال بقوة 7 درجات يضرب قبالة سواحل تايوان 
باكستان تدعو لضبط النفس في فنزويلا وتؤكد ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي
رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة محذراً إيران: نحن جاهزون لاستئناف القتال في أي وقت
8 قتلى في ضربات أمريكية على قوارب يشتبه بتهريبها للمخدرات
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك