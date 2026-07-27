اتصالات عربية تبحث ضمان سلامة الملاحة وانسياب التجارة عبر مضيق هرمز

مسقط-سانا



أكد وزراء خارجية عدد من الدول العربية، في اتصالات هاتفية مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، أهمية التوصل إلى تفاهمات سياسية ودبلوماسية تضمن سلامة وحرية الملاحة وسلاسة حركة التجارة وسلاسل الإمداد عبر مضيق هرمز.



وذكرت وزارة الخارجية العمانية في بيان اليوم الإثنين، أن البوسعيدي ناقش في اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية قطر والسعودية والكويت ومصر، آخر التطورات والوضع الإقليمي والجهود المبذولة لتهدئة التوترات.



وتناولت الاتصالات سبل تعزيز فرص التوصل إلى تفاهمات عملية وعادلة ومستدامة لحركة الملاحة وانسياب سلاسل الإمداد من خلال الحلول السياسية والدبلوماسية، وبما يخدم المصالح الجماعية لدول المنطقة وكل الأطراف المستفيدة من حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.



وأكد الوزراء أهمية الملاحة وسلامتها وعودة انسياب حركة التجارة وسلاسل الإمداد المرتبطة بالاقتصاد الإقليمي والعالمي، إلى جانب مواصلة التنسيق والتشاور، بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها.



وأكدت سلطنة عمان مؤخراً الأهمية البالغة للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وحرية الملاحة، والتعاون المسؤول من جانب الدول المطلة على البحر وجميع المستفيدين من الممرات البحرية، لما لذلك من أهمية حيوية للتجارة العالمية والأمن الغذائي والطاقة.