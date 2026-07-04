المنظمة الدولية للهجرة: ارتفاع حاد في أعداد النازحين بوسط السودان مع تصاعد العنف

جنيف-سانا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم السبت، ارتفاع عدد النازحين في إقليم كردفان وسط السودان بأكثر من 87 ألف شخص خلال 4 أشهر فقط، في ظلّ استمرار العنف، واتساع هجمات قوات الدعم السريع، ما أدى إلى تدهور سريع في الوضع الإنساني.

وقالت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: إن إجمالي عدد النازحين في كردفان ارتفع إلى أكثر من 219 ألفاً بنهاية حزيران 2026، في زيادة بنسبة 65 % منذ تشرين الأول عام 2025.

وأوضحت المنظمة أن كردفان تُعد أحد أبرز مراكز النزوح في السودان منذ اندلاع الحرب عام 2023، إذ تستضيف نحو مليون نازح داخلي، أي ما يعادل 11% من إجمالي النازحين في البلاد.

ضغوط على مدينة الأبيض

وأشارت المنظمة إلى أن مدينة الأبيض أصبحت ملاذاً رئيسياً للنازحين، لكنها تواجه ضغوطاً كبيرة على الخدمات الأساسية والمأوى، مع استضافة نحو 500 ألف شخص، بينهم أكثر من 83 ألف نازح داخلي.

وخلال الأسبوعين الماضيين، شهدت المدينة هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت محطة الكهرباء الرئيسية ومحطات الوقود ومواقع مدنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتصاعد المخاوف من توسع العمليات العسكرية.

وحذرت المنظمة من نقص التمويل وتدهور الأوضاع الأمنية اللذين يحدّان من قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى المتضررين، مبينةً أن أكثر من 30 مليون شخص في السودان سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية خلال عام 2026، وسط فجوة تمويلية كبيرة تهدد استمرار الدعم المنقذ للحياة.

كما دعت المنظمة إلى حماية المدنيين والعاملين الإنسانيين، وضمان وصول آمن ودون عوائق للمساعدات في كردفان ومختلف مناطق السودان، في ظلّ استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 2023، والتي خلّفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وكان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان فولكر تورك حذّر أمس الجمعة، من أن مدينة ‏الأبيض السودانية تشهد كارثة جديدة في مجال حقوق الإنسان، مؤكداً أن الوضع يتدهور ‏بسرعة في ظل حصار طويل ونقص حاد في المياه النظيفة، وهجمات متواصلة بطائرات ‏مسيّرة.‏