ترامب يهدد إيران بضربة قوية بعد استهداف قوات أمريكية في الشرق الأوسط

واشنطن-سانا‏

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بتوجيه ضربة عسكرية “قوية ‏للغاية” إلى إيران، عقب هجوم صاروخي استهدف قوات أمريكية متمركزة في الشرق ‏الأوسط.‏

ونقلت وكالة رويترز عن ترامب قوله للصحفيين في البيت الأبيض: إن واشنطن قد تنظر ‏في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران في مرحلة لاحقة، لكنها ستوجه إليها أولاً ‏ضربة قوية. ‏

وأشار ترامب إلى أنه تلقى إحاطة بشأن هجوم بطائرة مسيّرة استهدف ناقلة عائمة ‏لتخزين الغاز مملوكة للولايات المتحدة في ميناء دمياط المصري على البحر المتوسط.‏

ووصف ترامب التقارير التي تحدثت عن اعتزام إيران تسلم شحنة من منظومات الدفاع ‏الجوي الصينية المحمولة على الكتف بأنها “مفاجئة”، مشيراً إلى أن الرئيسين الصيني ‏والروسي أكدا له سابقاً عدم التدخل في الحرب لمصلحة طهران. ‏

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد‏ توعد، في وقت سابق اليوم، خلال مقابلة ‌مع ‏شبكة “فوكس نيوز” بتوجيه ضربة قوية لإيران، وذلك ‌بعد أن أعلن الجيش الأمريكي ‏اعتراض عدة صواريخ باليستية أطلقتها إيران باتجاه قوات أمريكية في الشرق الأوسط.‏