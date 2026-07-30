ترامب يهدد إيران بضربة قوية بعد استهداف قوات أمريكية في الشرق الأوسط

واشنطن-سانا
توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بتوجيه ضربة عسكرية “قوية للغاية” إلى إيران، عقب هجوم صاروخي استهدف قوات أمريكية متمركزة في الشرق الأوسط.
ونقلت وكالة رويترز عن ترامب قوله للصحفيين في البيت الأبيض: إن واشنطن قد تنظر في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران في مرحلة لاحقة، لكنها ستوجه إليها أولاً ضربة قوية.
وأشار ترامب إلى أنه تلقى إحاطة بشأن هجوم بطائرة مسيّرة استهدف ناقلة عائمة لتخزين الغاز مملوكة للولايات المتحدة في ميناء دمياط المصري على البحر المتوسط.
ووصف ترامب التقارير التي تحدثت عن اعتزام إيران تسلم شحنة من منظومات الدفاع الجوي الصينية المحمولة على الكتف بأنها “مفاجئة”، مشيراً إلى أن الرئيسين الصيني والروسي أكدا له سابقاً عدم التدخل في الحرب لمصلحة طهران.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توعد، في وقت سابق اليوم، خلال مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” بتوجيه ضربة قوية لإيران، وذلك بعد أن أعلن الجيش الأمريكي اعتراض عدة صواريخ باليستية أطلقتها إيران باتجاه قوات أمريكية في الشرق الأوسط.