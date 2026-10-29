يوم علمي في مشفى الجولان الوطني بالقنيطرة حول الطب الباطني والجراحة العامة

القنيطرة-سانا



نظمت مديرية الصحة في محافظة القنيطرة، بالتعاون مع مشفى الجولان الوطني ونقابة أطباء القنيطرة ونقابة التمريض والمهن الطبية والصحية، اليوم الخميس، يوماً علمياً بعنوان «المستجدات الحديثة في الطب الباطني والجراحة العامة»، وذلك في مبنى المشفى.



وأوضح مدير المشفى الدكتور محمد نور زيتون، في تصريح لمراسل سانا، أن اليوم العلمي تضمن محاضرات طبية تناولت المدرات وتأثيرها على الكلية، وداء السكري، والحقن المفصلية، والشحوم والكوليسترول، وتورم الصفن، إضافة إلى استعراض عدد من الحالات في الجراحة البولية.

إغناء المعرفة والخبرة لدى الكادر الطبي

أشار زيتون إلى أن الهدف الأساسي من اليوم العلمي هو إغناء المعرفة والخبرة العلمية لدى الكادر الطبي العامل في المشفى، لافتاً إلى أن التدريب المستمر يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المجانية وشبه المجانية المقدمة للمواطنين في مختلف المراكز والمشافي بالمحافظة.



بدورها، أشارت الدكتورة وفاء بطحة، اختصاصية أمراض المناعة والروماتيزم، في تصريح مماثل، إلى أن محاضرتها ركزت على التعليم المستمر ومجموعة من الأمراض والاختصاصات المرتبطة بها، إضافة إلى استعراض أحدث إجراءات الحقن المفصلي.

تعزيز البرنامج العلمي لدى الأطباء

من جهته، أكد الدكتور عدنان العقلة، اختصاصي الأمراض الداخلية والسكري، أن الهدف من اليوم العلمي يتمثل في تنشيط البرنامج العلمي لدى الأطباء المقيمين والمتدربين في المشفى وتعزيزه، إلى جانب توعية أطباء المراكز الصحية في المحافظة وإرشادهم، وتقديم الدعم العلمي والمهني اللازم لهم لاتخاذ القرارات المناسبة في معالجة بعض الأمراض المزمنة.



من جانبه، أشار الطبيب المقيم محمد الضاحي إلى أهمية المشاركة في اليوم العلمي والاستفادة من المحاضرات، ولا سيما بالنسبة إلى الأطباء العاملين في أقسام الإسعاف.



ويأتي انعقاد اليوم العلمي في وقت تشهد فيه المنظومة الصحية بمحافظة القنيطرة جهوداً مكثفة للتأهيل والتطوير، بالتزامن مع خطط وزارة الصحة الهادفة إلى إحداث منطقة صحية نموذجية وتحديث الأجهزة والتقنيات في مشفى الجولان الوطني.