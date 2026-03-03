تعطّل مراكز بيانات أمازون في الإمارات والبحرين جراء اعتداءات بطائرات مسيّرة

أبوظبي – المنامة-سانا

أعلنت شركة أمازون أن بعض مراكز البيانات التابعة لها في كل من الإمارات والبحرين، تعرّضت لأضرار نتيجة اعتداءات بطائرات مسيّرة، ما أدى إلى تعطّل خدمات الحوسبة السحابية، مشيرةً إلى أن استعادة العمل الكامل تستغرق وقتاً طويلاً.

وأوضحت وحدة الخدمات السحابية التابعة للشركة حسب مانقلت رويترز، أن منشأتين لها في الإمارات تعرّضتا لضربات مباشرة، فيما تسببت طائرة مسيّرة سقطت قرب إحدى منشآتها في البحرين بأضرار مادية في البنية التحتية، مشيرة إلى أن الهجمات أدت إلى أضرار هيكلية وانقطاع في إمدادات الطاقة، إضافة إلى اندلاع حرائق استدعت عمليات إخماد، ما تسبب بمزيد من الأضرار.

وأكدت الشركة، أنها تعمل على استعادة الخدمات في أسرع وقت ممكن، إلا أن طبيعة الأضرار المادية تجعل عملية التعافي معقدة وتستغرق وقتاً.

وبحسب مصدر مطّلع، فقد تأثرت مؤسسات مالية تعتمد على خدمات الشركة بهذا الانقطاع، في وقت حذّرت فيه أمازون من أن بيئة التشغيل في الشرق الأوسط لا تزال غير مستقرة في ظل استمرار التوترات.

وأدى انقطاع خدمات أمازون إلى تعطّل عشرات التطبيقات والخدمات السحابية الأساسية، حيث دعت الشركة عملاءها إلى اتخاذ تدابير احتياطية، بما في ذلك إنشاء نسخ احتياطية للبيانات وتحويل العمليات إلى خوادم في مناطق غير متضررة.

وتعد هذه الحادثة من المرات النادرة التي تتعرض فيها مراكز بيانات لشركة تكنولوجيا أمريكية كبرى لأضرار مباشرة نتيجة عمل عسكري، ما يثير تساؤلات حول توسع شركات التكنولوجيا العالمية في المنطقة.

وكانت شركات تكنولوجية أمريكية كبرى، بينها مايكروسوفت، أعلنت خططاً لتوسيع استثماراتها في الإمارات، فيما تدير شركات أخرى مثل جوجل وأوراكل منشآت مماثلة هناك.

وتأتي هذه التطورات في ظل الاعتداءات التي تشنها إيران على دول الخليج، رداً على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك.