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الاقتصاد الأمريكي يسجل نمواً في الربع الثالث ‏تجاوز التوقعات

photo 2026 10 29 17 02 09 الاقتصاد الأمريكي يسجل نمواً في الربع الثالث ‏تجاوز التوقعات
منظر عام لمدينة شيكاجو-الولايات المتحدة-Reuters

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، أن الاقتصاد الأمريكي سجل نمواً تجاوز توقعات الأسواق، بلغ 3.4 بالمئة في الربع الثالث من العام، فيما تسارع التضخم في أيلول الماضي.

وأظهرت البيانات التي أصدرتها الوزارة ونشرتها وكالة فرانس برس، أن مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ارتفع بنسبة 3.6 بالمئة على أساس سنوي في أيلول الماضي، مسجلاً تسارعاً مقارنة بالشهر السابق.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 3.6 بالمئة، فيما ارتفع المؤشر الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة بنسبة 3.1 بالمئة.

وتدخل الولايات المتحدة المرحلة الأخيرة قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 تشرين الثاني 2026، وسط مفارقة اقتصادية واضحة؛ إذ لا تشير المؤشرات الكلية إلى ركود شامل، ويواصل الناتج المحلي الإجمالي النمو، لكن شريحة واسعة من الأمريكيين ترى أن قدرتها على تحمّل تكاليف المعيشة تتراجع.

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