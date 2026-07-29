إدارة ترامب تدخل تعديلاً على آلية بت طلبات اللجوء لتسريع الترحيل

واشنطن-سانا

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعديل آلية بت ملفات طالبي اللجوء إلى الولايات المتحدة بما يتيح تسريع ترحيل مئات الآلاف منهم.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قولها في بيان أمس الثلاثاء: “إن هذه الخطوة ترمي إلى تقليص التراكم في ملفات اللجوء العالقة”، موضحة أنّ التعديل “سيقصّر الوقت الإجمالي الذي يستغرقه موظفو اللجوء وقضاة الهجرة للبت في الطلبات”.

وأضافت أن التعديل قد يطال ما يصل إلى 444 ألفاً و724 قضية، أي 31 بالمئة من أصل 1,43 مليون قضية متراكمة في ملفات اللجوء.

وبموجب التعديل ستُحال بعض طلبات اللجوء مباشرة إلى قضاة الهجرة في وزارة العدل من دون إجراء مقابلة مع موظف مختص في دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS).

وبرّر مدير دائرة المواطنة والهجرة جوزيف إدلو هذه الخطوة بالقول: إنه “جرى استغلال نظام اللجوء لفترة طويلة جداً لأغراض التسويف والحصول على تصاريح العمل، لا لتقديم طلبات حماية مشروعة”.

وأشار إلى أن “نظام اللجوء في الولايات المتحدة مخصص لحماية الأشخاص الذين لديهم مخاوف حقيقية من الاضطهاد، وستسهم هذه القاعدة في توجيه الموارد نحو البت السريع في طلباتهم، بدلاً من استنزافها من قبل من يسعون إلى استغلال ثغرات النظام”.

وكان ترامب تعهّد خلال حملته الرئاسية طرد ملايين المهاجرين غير النظاميين، واتّخذ منذ عودته إلى البيت الأبيض إجراءات ترمي إلى تسريع وتيرة الترحيل والحد من عمليات عبور الحدود.