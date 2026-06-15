ماكرون: سنبذل كل ما بوسعنا لمنع فرض رسوم على الملاحة في مضيق هرمز

باريس-سانا



أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها لمنع فرض أي رسوم على حركة الملاحة في مضيق هرمز، معتبراً أن حرية العبور في هذا الممر البحري الاستراتيجي تمثل جزءاً من قواعد القانون الدولي.



جاءت تصريحات ماكرون خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة إيفيان الفرنسية، غداة الإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة الملاحة فيه بعد أشهر من التوترات العسكرية التي عطلت حركة التجارة، وأثارت مخاوف واسعة بشأن أمن إمدادات الطاقة العالمية.



وقال ماكرون في مقابلة تلفزيونية: إن فرنسا تدافع عن القانون الدولي، وستعمل مع شركائها لضمان عدم فرض رسوم على عبور السفن في المضيق، مشدداً على أن أي إجراءات من هذا النوع ستنعكس مباشرة على أسعار النفط والغاز والشحن البحري حول العالم.



وأضاف: إن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في إعادة فتح الممر البحري بشكل كامل وتمكين مئات السفن التجارية وناقلات النفط والحاويات العالقة من استئناف رحلاتها بصورة آمنة، مشيراً إلى إمكانية نشر حاملة الطائرات الفرنسية “شارل ديغول” خلال أيام للمساهمة في مهمة دولية تهدف إلى تأمين الملاحة في المنطقة بعد تثبيت الاتفاق.



وفي الشأن النووي الإيراني، شدّد الرئيس الفرنسي على ضرورة التوصل إلى اتفاق “متين وجدي” يضمن معالجة ملف اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، داعياً إلى إخضاع المخزون الحالي لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنع إعادة تكوين قدرات تسمح بإنتاج مواد يمكن استخدامها في صناعة السلاح النووي.



وأوضح ماكرون أن الملف الإيراني سيكون من أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال قمة مجموعة السبع، في ظل مساعي القوى الغربية لترسيخ التهدئة في المنطقة وضمان أمن الممرات البحرية الحيوية واستقرار أسواق الطاقة العالمية.



ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 بالمئة من تجارة النفط والغاز العالمية، ما يجعله محوراً أساسياً لأمن الطاقة الدولي، فيما أدى إغلاقه خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية إلى اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة والشحن وارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري.

