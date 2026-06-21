فيدان: تركيا ومصر والسعودية وباكستان تسعى لإيجاد حلول لقضايا المنطقة‎ ‎

القاهرة-سانا
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، أن تبني الدول الأربع “تركيا ومصر والسعودية وباكستان” لقضايا المنطقة، وسعيها لإيجاد حلول للمشكلات القائمة، وبذلها جهوداً إقليمية في هذا الإطار، تمثل حالياً أحد أبرز مجالات العمل التي تركز عليها.
وفي تصريحات لوكالة “الأناضول” عقب الاجتماع الرابع لوزراء خارجية الدول الأربع، أضاف فيدان: إن “هذه دول كبرى في المنطقة، تمتلك قدرات وإمكانات كبيرة، وتتحلى بروح المسؤولية، كما تتمتع بكثافة سكانية كبيرة، وموقع جغرافي مؤثر وإمكانات واسعة”.
وبشأن شكل النظام الإقليمي في مرحلة ما بعد الحرب، قال فيدان: “بصفتنا دول المنطقة، نسعى إلى بلورة رؤية مشتركة بالتعاون مع المجتمع الدولي، من دون فرض أي تصور من الخارج، وسنعمل على طرح هذه الرؤية”.
وأوضح فيدان أنه “عند النظر إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، يتبين أن بعض البنود تركت للنقاش خلال فترة تمتد إلى 60 يوماً، ويشمل جزء من هذه البنود قضايا فنية وتقنية”.
وأكد فيدان: “نفهم أن هناك إرادة سياسية لدى واشنطن وطهران قد أُبديت حيال القضايا المهمة، لكنني أعتقد أنهم سيتمكنون خلال الأيام المقبلة، ومن خلال عمل مكثف، من تجاوز هذه المشكلات”.
وبشأن المفاوضات الأمريكية-الإيرانية، حذر فيدان من أن “هناك دائماً إسرائيل التي تترقب وتنتظر أول فرصة سانحة لتعطيل هذه المسارات وتقويضها”.
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عقد، في وقت سابق اليوم، لقاءً ثلاثياً مع كل من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، والتركي هاكان فيدان، على هامش اجتماع الأطراف الإقليمية الأربعة الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة.