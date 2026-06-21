فيدان: تركيا ومصر والسعودية وباكستان تسعى لإيجاد حلول لقضايا المنطقة‎ ‎

القاهرة-سانا‏

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، أن تبني الدول الأربع “تركيا ومصر والسعودية وباكستان” لقضايا ‏المنطقة، وسعيها لإيجاد حلول للمشكلات القائمة، وبذلها جهوداً إقليمية في هذا الإطار، تمثل حالياً أحد أبرز مجالات العمل ‏التي تركز عليها‎.‎

وفي تصريحات لوكالة “الأناضول” عقب الاجتماع الرابع لوزراء خارجية الدول الأربع، أضاف فيدان: إن “هذه دول كبرى ‏في المنطقة، تمتلك قدرات وإمكانات كبيرة، وتتحلى بروح المسؤولية، كما تتمتع بكثافة سكانية كبيرة، وموقع جغرافي مؤثر ‏وإمكانات واسعة‎”‌‏.‏

وبشأن شكل النظام الإقليمي في مرحلة ما بعد الحرب، قال فيدان: “بصفتنا دول المنطقة، نسعى إلى بلورة رؤية مشتركة ‏بالتعاون مع المجتمع الدولي، من دون فرض أي تصور من الخارج، وسنعمل على طرح هذه الرؤية‎”‌‏.‏

وأوضح فيدان أنه “عند النظر إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، يتبين أن بعض البنود تركت للنقاش خلال ‏فترة تمتد إلى 60 يوماً، ويشمل جزء من هذه البنود قضايا فنية وتقنية‎”‌‏.‏

وأكد فيدان: “نفهم أن هناك إرادة سياسية لدى واشنطن وطهران قد أُبديت حيال القضايا المهمة، لكنني أعتقد أنهم سيتمكنون ‏خلال الأيام المقبلة، ومن خلال عمل مكثف، من تجاوز هذه المشكلات‎”‌‏.‏

وبشأن المفاوضات الأمريكية-الإيرانية، حذر فيدان من أن “هناك دائماً إسرائيل التي تترقب وتنتظر أول فرصة سانحة ‏لتعطيل هذه المسارات وتقويضها‎”‌‏.‏

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عقد، في وقت سابق اليوم، لقاءً ثلاثياً مع كل من وزير الخارجية السعودي ‏فيصل بن فرحان آل سعود، والتركي هاكان فيدان، على هامش اجتماع الأطراف الإقليمية الأربعة الذي تستضيفه العاصمة ‏المصرية القاهرة‎.‎