هنغاريا تنجح في تفادي إغلاق محطتها النووية رغم موجة الحر‎

بودابست-سانا‌‎

أعلن رئيس الوزراء الهنغاري بيتر ماديار، أن المحطة النووية الوحيدة في البلاد لا تزال ‏تعمل، وذلك بعد أن كادت موجة حرّ شديدة أن تؤدي إلى إغلاقها بالكامل بفعل انخفاض ‏منسوب مياه نهر الدانوب الذي تعتمد عليه المحطة لتبريد المفاعلات.

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ونقلت وكالة فرانس برس‎ ‎عن‎ ‎ماديار‎ ‎قوله‎ ‎أمس الإثنين:‏ إنّ المهندسين تمكنوا من تقليص ‏كمية مياه التبريد اللازمة للإبقاء على إحدى التوربينات في محطة باكش‎ ‎قيد التشغيل، ‏مضيفاً إن ‌‎”‎الجميع يعملون من أجل إبقاء المحطة قيد الخدمة، وإن توقعات إدارة الموارد ‏المائية للأيام المقبلة أصبحت أكثر تفاؤلاً قليلاً”.

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وكانت محطة باكش النووية خفضت إنتاجها تدريجياً خلال الأيام الماضية، مع تراجع ‏منسوب النهر إلى مستويات قياسية نتيجة شح الأمطار وتوالي موجات الحر.

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وفي موازاة ذلك تسعى الحكومة الهنغارية إلى احتواء أي نقص محتمل في الطاقة عبر ‏زيادة الواردات وخفض الاستهلاك الطوعي لدى كبار المستهلكين، إضافة إلى تشجيع ‏المواطنين على تقليل استهلاك الطاقة خلال ساعات الذروة المسائية.

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وفي رومانيا المجاورة، تحاول السلطات أيضاً تجنب الإغلاق الكامل لمحطتها النووية ‏التي تعتمد بدورها على مياه الدانوب للتبريد.