هنغاريا تنجح في تفادي إغلاق محطتها النووية رغم موجة الحر‎

بودابست-سانا
أعلن رئيس الوزراء الهنغاري بيتر ماديار، أن المحطة النووية الوحيدة في البلاد لا تزال تعمل، وذلك بعد أن كادت موجة حرّ شديدة أن تؤدي إلى إغلاقها بالكامل بفعل انخفاض منسوب مياه نهر الدانوب الذي تعتمد عليه المحطة لتبريد المفاعلات.
ونقلت وكالة فرانس برس عن ماديار قوله أمس الإثنين: إنّ المهندسين تمكنوا من تقليص كمية مياه التبريد اللازمة للإبقاء على إحدى التوربينات في محطة باكش قيد التشغيل، مضيفاً إن ”الجميع يعملون من أجل إبقاء المحطة قيد الخدمة، وإن توقعات إدارة الموارد المائية للأيام المقبلة أصبحت أكثر تفاؤلاً قليلاً”.
وكانت محطة باكش النووية خفضت إنتاجها تدريجياً خلال الأيام الماضية، مع تراجع منسوب النهر إلى مستويات قياسية نتيجة شح الأمطار وتوالي موجات الحر.
وفي موازاة ذلك تسعى الحكومة الهنغارية إلى احتواء أي نقص محتمل في الطاقة عبر زيادة الواردات وخفض الاستهلاك الطوعي لدى كبار المستهلكين، إضافة إلى تشجيع المواطنين على تقليل استهلاك الطاقة خلال ساعات الذروة المسائية.
وفي رومانيا المجاورة، تحاول السلطات أيضاً تجنب الإغلاق الكامل لمحطتها النووية التي تعتمد بدورها على مياه الدانوب للتبريد.