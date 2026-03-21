نادي الأسير الفلسطيني: 39 أماً يعانين عذاباً مضاعفاً في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

أكد نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 39 أماً في سجونه من بين 79 أسيرة، في ظل حرب مستمرة على الأسرى.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن النادي قوله في بيان اليوم بمناسبة عيد الأم: إن الأسيرات الأمهات يتعرضن لاستهداف مركّب فإلى جانب معاناتهن كسائر الأسرى من انتهاكات جسيمة تشمل التعذيب، والتجويع، والحرمان من العلاج، والعزل الانفرادي، يعانين من الحرمان من لقاء أطفالهن ما يفاقم عذاباتهن.

وشدد نادي الأسير على أن استهداف الأمهات الفلسطينيات عبر الاعتقال يشكل وجهاً من أوجه الحرب الشاملة على الوجود الفلسطيني، مطالباً بالضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسيرات، ووقف جرائمه بحقهن، ووقف حملات الاعتقال المتصاعدة بحق النساء وبشكل غير مسبوق منذ بدء الإبادة.

ومنذ بدئه حرب الإبادة الجماعية في السابع من تشرين الأول 2023، صعّد الاحتلال من إجراءاته القمعية بحق الأسرى والأسيرات، حيث يواصل منع عائلاتهم من الزيارة، كما يمنع طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إليهم.