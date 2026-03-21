منظومات الدفاع الجوي الإماراتي تتعامل مع صواريخ ومسيّرات معادية

photo 2026 03 21 19 46 45 منظومات الدفاع الجوي الإماراتي تتعامل مع صواريخ ومسيّرات معادية

أبو ظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم السبت، أن قواتها ومنظومات دفاعها الجوي تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران، في أجواء البلاد.

وأكدت الوزارة في بيانها أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية، والمقاتلات للطائرات المسيّرة والجوالة.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، من بينها الإمارات، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك