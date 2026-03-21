منظومات الدفاع الجوي الإماراتي تتعامل مع صواريخ ومسيّرات معادية

أبو ظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم السبت، أن قواتها ومنظومات دفاعها الجوي تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران، في أجواء البلاد.

وأكدت الوزارة في بيانها أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية، والمقاتلات للطائرات المسيّرة والجوالة.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، من بينها الإمارات، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.