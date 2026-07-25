إجراءات واسعة في الصين مع اقتراب إعصار “نول” وإجلاء أكثر من 340 ألف شخص

بكين-سانا

أجلت السلطات الصينية اليوم السبت أكثر من 340 ألف شخص من مقاطعة غوانغدونغ جنوب البلاد، وعلقت الدراسة والعمل وعدداً من خدمات النقل، مع اقتراب إعصار “نول” المصحوب بأمطار غزيرة ورياح شديدة، في إطار إجراءات احترازية تهدف إلى الحد من تداعياته المحتملة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن السلطات المحلية قولها: “إن عمليات الإجلاء شملت أكثر من 340 ألف شخص من المناطق المهددة، فيما علقت 12 مدينة في المقاطعة، بينها غوانغتشو ودونغقوان وشانتو، كلياً أو جزئياً الدراسة والعمل والإنتاج والأنشطة التجارية وحركة النقل، تحسباً لتدهور الأحوال الجوية”.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الصينية إنذاراً أحمر، وهو أعلى مستوى في نظام الإنذار الوطني المؤلف من أربعة مستويات، محذّرة من هطول أمطار غزيرة على أجزاء من مقاطعة غوانغدونغ والمقاطعات المجاورة، بما فيها هونان وفوجيان وجيانغشي، اعتباراً من مساء اليوم.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين أن إعصار “نول” من المتوقع أن يضرب صباح غد الأحد المناطق الساحلية الممتدة بين مدينتي شنتشن وهايفنغ في مقاطعة غوانغدونغ، وسط استمرار السلطات في رفع مستوى الجاهزية وتعزيز إجراءات الاستجابة والطوارئ.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت لا تزال فيه مناطق واسعة من جنوب ووسط الصين تتعافى من آثار الأحوال الجوية القاسية التي شهدتها البلاد خلال الشهر الجاري، والتي أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، حيث أودت الفيضانات الناجمة عن الإعصار “مايساك” بحياة 39 شخصاً في مقاطعة قوانغشي، كما تسببت العواصف الرعدية والرياح العاتية في مقاطعة هوبي وسط البلاد بوفاة 11 شخصاً وإصابة 331 آخرين.