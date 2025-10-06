مباحثات قطرية تركية حول تطورات الأوضاع في المنطقة ووقف الحرب في غزة

الدوحة-سانا

بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن خلال اتصال هاتفي اليوم مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تطورات الأوضاع في المنطقة، ولا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت الخارجية القطرية في بيان اليوم أن “الجانبين ناقشا أيضاً الترتيبات لعقد المفاوضات على ضوء مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة، واستعرضا علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها”.

من جهته جدد وزير الخارجية القطري، التزام بلاده بدعم جميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكانت حماس أعلنت أمس الأول موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال “أحياء وجثامين”، وفق صيغة التبادل الواردة في خطة ترامب، مشيرة إلى استعدادها للدخول فوراً من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة كل التفاصيل، بينما دعا ترامب إسرائيل إلى وقف قصفها على قطاع غزة فوراً.