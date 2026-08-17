دورة المتوسط في إيطاليا تقترب.. 30 رياضياً سورياً في منافسات 8 ألعاب

دمشق-سانا‏

بدأ العد التنازلي لانطلاق دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط العشرين التي تستضيفها مدينة تارانتو الإيطالية خلال الفترة من ‌‏21 آب الجاري ولغاية 3 أيلول القادم، بمشاركة البعثة الرياضية السورية التي تضم 30 رياضياً ورياضية.‏

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وتشارك سوريا بالدورة في ألعاب الكاراتيه والمصارعة وكرة الطاولة والقوس والسهم ورفع الأثقال والجمباز والجودو ‏والدراجات، حيث تفتتح بعثتنا الرياضية مشاركتها مع مسابقة الدراجات التي ستكون منافساتها خلال الفترة 22–24 آب، تليها ‏المصارعة 22–25 آب، والقوس والسهم 25–28 آب، بينما تمتد منافسات الجمباز من 25 آب حتى 2 أيلول، وكرة الطاولة من ‌‏26 آب حتى 2 أيلول.‏

ويخوض منتخب الجودو منافساته خلال الفترة 28–30 آب، بينما تقام منافسات رفع الأثقال بين 31 آب و2 أيلول، وتختتم ‏مشاركة الكاراتيه يومي 1 و2 أيلول.‏

أما اللاعبون واللاعبات الذين سيمثلون الرياضة السورية بالدورة فهم في القوس والسهم محمد ذكرك، وفي الدراجات ميران ‏الفارس وأسامة صباهي وحلا زيدان، وفي الجمباز الفني طلال بليدي وسيما تللو، وفي الجمباز الإيقاعي أليسار هانوريك‏، وفي الكاراتيه مصطفى المسالمة وليدي عصفورة وفواز بني المرجة وشهد ملك.‏

كما يمثل سوريا بكرة الطاولة، عبد الرزاق الحلاق ولين أوغلي وهند ظاظا وعبيدة ظاظا، وفي رفع الأثقال، محمد الكاتب و‏حمزة الحلاق وغزل زرقه، وفي المصارعة مجد عائشة ومحمد العبيد ومحمد أسد الدين الأسطة ومحمد فداء الدين ‏الأسطة وإبراهيم الطباع وأحمد ديركي، وفي الجودو محمد عجينة ومحمد المصري وعمر الشحادة ومجد حاج قدور و‏ليلي كنعان وجودي عبيد.‏

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وتقام منافسات الدورة بمشاركة نحو 3854 رياضياً ورياضية يمثلون 26 دولة، ويتنافسون في 35 لعبة.‏