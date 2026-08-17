دورة المتوسط في إيطاليا تقترب.. 30 رياضياً سورياً في منافسات 8 ألعاب

دمشق-سانا
بدأ العد التنازلي لانطلاق دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط العشرين التي تستضيفها مدينة تارانتو الإيطالية خلال الفترة من 21 آب الجاري ولغاية 3 أيلول القادم، بمشاركة البعثة الرياضية السورية التي تضم 30 رياضياً ورياضية.
وتشارك سوريا بالدورة في ألعاب الكاراتيه والمصارعة وكرة الطاولة والقوس والسهم ورفع الأثقال والجمباز والجودو والدراجات، حيث تفتتح بعثتنا الرياضية مشاركتها مع مسابقة الدراجات التي ستكون منافساتها خلال الفترة 22–24 آب، تليها المصارعة 22–25 آب، والقوس والسهم 25–28 آب، بينما تمتد منافسات الجمباز من 25 آب حتى 2 أيلول، وكرة الطاولة من 26 آب حتى 2 أيلول.
ويخوض منتخب الجودو منافساته خلال الفترة 28–30 آب، بينما تقام منافسات رفع الأثقال بين 31 آب و2 أيلول، وتختتم مشاركة الكاراتيه يومي 1 و2 أيلول.
أما اللاعبون واللاعبات الذين سيمثلون الرياضة السورية بالدورة فهم في القوس والسهم محمد ذكرك، وفي الدراجات ميران الفارس وأسامة صباهي وحلا زيدان، وفي الجمباز الفني طلال بليدي وسيما تللو، وفي الجمباز الإيقاعي أليسار هانوريك، وفي الكاراتيه مصطفى المسالمة وليدي عصفورة وفواز بني المرجة وشهد ملك.
كما يمثل سوريا بكرة الطاولة، عبد الرزاق الحلاق ولين أوغلي وهند ظاظا وعبيدة ظاظا، وفي رفع الأثقال، محمد الكاتب وحمزة الحلاق وغزل زرقه، وفي المصارعة مجد عائشة ومحمد العبيد ومحمد أسد الدين الأسطة ومحمد فداء الدين الأسطة وإبراهيم الطباع وأحمد ديركي، وفي الجودو محمد عجينة ومحمد المصري وعمر الشحادة ومجد حاج قدور وليلي كنعان وجودي عبيد.
وتقام منافسات الدورة بمشاركة نحو 3854 رياضياً ورياضية يمثلون 26 دولة، ويتنافسون في 35 لعبة.