السورية للبترول تواصل معالجة أوضاع المفصولين من قبل النظام البائد أثناء الثورة

دمشق-سانا

تواصل الشركة السورية للبترول معالجة أوضاع المفصولين من قبل النظام البائد بسبب الثورة وإعادة من استكملوا إجراءاتهم إلى العمل، بما يضمن إنصافهم وحفظ حقوقهم، وذلك تنفيذاً لقرار وزارة الطاقة.

وذكرت الشركة عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة بلغ 4212 طلباً، منها 1604 طلبات قيد المعالجة، بينما تم استكمال إجراءات عودة 1372 شخصاً للعمل.

وأشارت الشركة إلى أن عدد طلبات قيد استكمال إجراءات التعاقد بلغ 793 طلباً، فيما بلغ عدد طلبات تسوية الحقوق لبلوغ السن القانونية 258، إضافة إلى 35 طلب تصفية حقوق.

وكانت وزارة الطاقة دعت في الـ10 من الشهر الجاري العاملين المفصولين من العمل في وزارة النفط والثروة المعدنية سابقاً ‏بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، والبالغ عددهم 515 مفصولاً، إلى استكمال المرحلة التالية من إجراءات العودة إلى العمل.‏