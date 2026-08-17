مكتشفات أثرية جديدة في مصر تكشف التطور التاريخي لموقع تل أبو صيفي

القاهرة-سانا

كشفت بعثة أثرية مصرية عن نتائج جديدة خلال أعمال التنقيب في موقع تل أبو صيفي بمدينة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية، من شأنها تعزيز الفرضية القائلة بارتباط الموقع بمدينة «مسن» المصرية القديمة، التي ورد ذكرها في النصوص والمصادر المصرية القديمة.

وذكر موقع وزارة السياحة والآثار المصرية أول أمس أن أعمال الحفائر التي تأتي في إطار جهود وزارة السياحة والآثار المصرية لتوثيق المواقع الأثرية الواقعة على الحدود الشرقية للبلاد، والكشف عن ملامح طريق حورس الحربي التاريخي، أسفرت عن نتائج جديدة أعادت قراءة عدد من العناصر المعمارية التي اكتشفت خلال مواسم سابقة.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور هشام الليثي، أن البعثة استكملت الكشف عن سور ضخم من الطوب اللبن يضم بوابات وغرفاً داخلية وطبقات مختلفة، مبيناً أن الدراسات أظهرت أنه يمثل السور الخارجي للحرم المحيط بأحد المعابد وليس سور المعبد نفسه، ما يصحح التفسير السابق لبعض أجزاء الموقع.

وأشار الليثي إلى أن الأدلة المكتشفة تطرح فرضية قوية بشأن ارتباط تل أبو صيفي بمدينة «مسن»، إلا أن أعمال الحفر والدراسة العلمية لا تزال مستمرة للوصول إلى أدلة إضافية يمكن أن تحسم هذه الفرضية.

ومن أبرز المكتشفات نصف عتب علوي ضخم من الحجر الرملي مكسور إلى جزأين، ومنقوش من ثلاث جهات بألقاب للملك رمسيس الثاني، إضافة إلى نص يشير إلى أعمال ترميم نفذت لتمثال «حورس»، وهو ما يوفر دليلاً مهماً لدراسة هوية الموقع.

وقال رئيس البعثة الدكتور هشام حسين: إن نتائج الموسم الحالي، إلى جانب المكتشفات السابقة، تدعم فرضية ارتباط تل أبو صيفي بمدينة «مسن» التي ورد ذكرها في المصادر المصرية القديمة خلال عصر الدولة الحديثة.

وأكد أن الموقع يمثل أحد المواقع الرئيسية على امتداد طريق حورس الحربي، ويكشف عن تعاقب وظائف عسكرية واقتصادية، ما يعكس أهميته الاستراتيجية في حماية الحدود الشرقية لمصر، إلى جانب مكانته الدينية خلال العصور الفرعونية والبطلمية والرومانية.

وتواصل البعثة أعمال التنقيب والدراسة للكشف عن مزيد من الأدلة التي تساعد في تحديد هوية الموقع وتاريخه ودوره ضمن منظومة المواقع الأثرية على طريق حورس.