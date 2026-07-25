الرئيس الأمريكي: الأولوية في التعامل مع إيران هي ‏للمحادثات

000 36VV3X3 الرئيس الأمريكي: الأولوية في التعامل مع إيران هي ‏للمحادثات

واشنطن-سانا‏

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يتخذ قراراً ‏بعد بشأن شنّ ضربات أوسع ضد إيران، مشيراً إلى أن ‏الأولوية في التعامل معها هي للمحادثات.‏

ونقلت شبكة‎ “CNN” ‎الإخبارية، اليوم السبت، عن ترامب ‏قوله للصحفيين في البيت الأبيض: “نحن نتحدث مع ‏الإيرانيين الآن، وأعتقد أنهم يظهرون جدية أكبر يوماً بعد ‏يوم”،مشدداً على استعداد الولايات المتحدة للتحرك مع ‏إعطاء الأولوية للمحادثات‎.‎

وفي سياق متصل، قال ترامب في منشور على منصته “‏تروث سوشال”: إنه سيحمّل إيران مسؤولية أي هجمات ‏تنفذها ميليشيا الحوثي التي هددت الملاحة البحرية في ‏مضيق باب المندب في اليمن‎.‎

وكان الجيش الأمريكي استأنف في الخامس عشر من ‏تموز الحالي، حصاره البحري للموانئ الإيرانية، رداً ‏على الاعتداءات الإيرانية المستمرة على الملاحة البحرية ‏في مضيق هرمز، في وقت أطلقت ميليشيا الحوثي في ‏اليمن تهديدات للملاحة البحرية في مضيق باب المندب ‏وسط تنديدات عربية ودولية‎.‎

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