الرئيس الأمريكي: الأولوية في التعامل مع إيران هي ‏للمحادثات

واشنطن-سانا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يتخذ قراراً بعد بشأن شنّ ضربات أوسع ضد إيران، مشيراً إلى أن الأولوية في التعامل معها هي للمحادثات.
ونقلت شبكة “CNN” الإخبارية، اليوم السبت، عن ترامب قوله للصحفيين في البيت الأبيض: “نحن نتحدث مع الإيرانيين الآن، وأعتقد أنهم يظهرون جدية أكبر يوماً بعد يوم”،مشدداً على استعداد الولايات المتحدة للتحرك مع إعطاء الأولوية للمحادثات.
وفي سياق متصل، قال ترامب في منشور على منصته “تروث سوشال”: إنه سيحمّل إيران مسؤولية أي هجمات تنفذها ميليشيا الحوثي التي هددت الملاحة البحرية في مضيق باب المندب في اليمن.
وكان الجيش الأمريكي استأنف في الخامس عشر من تموز الحالي، حصاره البحري للموانئ الإيرانية، رداً على الاعتداءات الإيرانية المستمرة على الملاحة البحرية في مضيق هرمز، في وقت أطلقت ميليشيا الحوثي في اليمن تهديدات للملاحة البحرية في مضيق باب المندب وسط تنديدات عربية ودولية.