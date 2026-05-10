قطر تدين الهجوم الإرهابي على مركز للشرطة في باكستان وتؤكد رفضها للعنف

الدوحة-سانا

أدانت قطر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزاً للشرطة في مدينة بانو شمال غرب باكستان، وأسفر عن وقوع عدد من القتلى والمصابين.

وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان نشرته عبر منصة “إكس”، التأكيد على موقف قطر الثابت والرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب، معربة عن تعازيها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب باكستان وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وكانت مصادر أمنية باكستانية، أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة الهجوم المسلح الذي استهدف مركز الشرطة في مدينة بانو أمس السبت إلى 12 قتيلاً، إضافةً إلى إصابة خمسة أشخاص، فيما لا يزال أحد الأشخاص في عداد المفقودين.